Як виявилось, зіткнулись пасажирський автобус Mercedes-Benz та вантажний автомобіль МАЗ. У громадському транспорті перебувало 17 осіб.
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Деталі моторошної ДТП
19 червня у Луцькому районі в селі Копачівка зіткнувся пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк – Світязь з вантажним автомобілем МАЗ.
На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці. Як виявилось, 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування. Тому в автобус в'їхала вантажівка. У підсумку пасажирський автобус перекинувся у кювет.
У момент аварії в автобусі перебувало 17 осіб. Внаслідок ДТП було госпіталізовано 8 пасажирів.
Згодом стало відомо, що кількість травмованих внаслідок зіткнення вантажівки і пасажирського автобуса зросла до 13, серед них – двоє дітей.
Наразі причини аварії встановлюються, а також розпочато кримінальне провадження.
Наслідки ДТП у Луцькому районі / фото ДСНС
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