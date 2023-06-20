Як виявилось, зіткнулись пасажирський автобус Mercedes-Benz та вантажний автомобіль МАЗ. У громадському транспорті перебувало 17 осіб.

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Деталі моторошної ДТП

19 червня у Луцькому районі в селі Копачівка зіткнувся пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк – Світязь з вантажним автомобілем МАЗ.

На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці. Як виявилось, 44-річний водій маршрутки застосував екстрене гальмування. Тому в автобус в'їхала вантажівка. У підсумку пасажирський автобус перекинувся у кювет.

У момент аварії в автобусі перебувало 17 осіб. Внаслідок ДТП було госпіталізовано 8 пасажирів.

Згодом стало відомо, що кількість травмованих внаслідок зіткнення вантажівки і пасажирського автобуса зросла до 13, серед них – двоє дітей.

Наразі причини аварії встановлюються, а також розпочато кримінальне провадження.

Наслідки ДТП у Луцькому районі / фото ДСНС

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