На жаль, внаслідок аварії є постраждалі. Ба більше, одна людина загинула. Детальніше про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
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Кермувальниця авто не вижила
Як повідомили у поліції, за кермом чорного "Cherry" перебувала 34-річна жінка, а в салоні авто – четверо дітей.
Після того, як водійка виїхала на узбіччя, вона зіткнулася з деревом. На фотографіях, опублікованих Андрієм Нєбитовим видно, що внаслідок цього перед автомобіля, а також його дах були сильно пошкоджені.
Наслідки ДТП для автомобіля / Андрій Нєбитов
Однак не страшною бідою було б лише пошкодження автотранспорту. На жаль, наслідки аварії були трагічними – жінка загинула, четверо пасажирів потрапили до лікарні. Госпіталізованим дітям 5, 11, 14 та 15 років.
Закликаю водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні!
– підкреслив Андрій Нєбитов.
Останні ДТП на Київщині
- У четвер ввечері, 15 червня, в Солом'янському районі столиці України трапилася аварія за участю поліцейської автівки та двох підлітків 11 та 14 років. Зіткнення з електросамокатом, на якому каталися діти вдвох, відбулося, вочевидь, коли поліцейські виїздили з двору.
- Того ж дня на Саперно-Слобідській вулиці Києва трапилася моторошна ДТП за участю автомобілів, в одному з яких перебувала мама з дитиною 2010 року народження. На жаль, хлопчик постраждав, однак його стан – не критичний.
- Вночі ж 15 червня поблизу Переяслава, що на Київщині, на 54 кілометрі дороги біля автозаправки "KLO" водій фури переїхав військового. На жаль, внаслідок аварії постраждалий 1994 року народження отримав травму у вигляді повної ампутації лівої нижньої кінцівки до середини стегна.