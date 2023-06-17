На жаль, внаслідок аварії є постраждалі. Ба більше, одна людина загинула. Детальніше про це розповів начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

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Кермувальниця авто не вижила

Як повідомили у поліції, за кермом чорного "Cherry" перебувала 34-річна жінка, а в салоні авто – четверо дітей.

Після того, як водійка виїхала на узбіччя, вона зіткнулася з деревом. На фотографіях, опублікованих Андрієм Нєбитовим видно, що внаслідок цього перед автомобіля, а також його дах були сильно пошкоджені.



Наслідки ДТП для автомобіля / Андрій Нєбитов

Однак не страшною бідою було б лише пошкодження автотранспорту. На жаль, наслідки аварії були трагічними – жінка загинула, четверо пасажирів потрапили до лікарні. Госпіталізованим дітям 5, 11, 14 та 15 років.

Закликаю водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні!

– підкреслив Андрій Нєбитов.

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