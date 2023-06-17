К сожалению, в результате аварии есть пострадавшие. Более того, один человек погиб. Детальнее об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевщины Андрей Небытов.

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Водитель авто не выжила

Как сообщили в полиции, за рулем черного "Cherry" находилась 34-летняя женщина, а в салоне авто – четверо детей.

После того, как водитель выехала на обочину, она столкнулась с деревом. На фотографиях, опубликованных Андреем Небытовым, видно, что в результате передняя часть автомобиля, а также его крыша были сильно повреждены.



Последствия ДТП для автомобиля / Андрей Небытов

Однако не страшной бедой было только повреждение автотранспорта. К сожалению, последствия аварии были трагическими – женщина погибла, четверо пассажиров попали в больницу. Госпитализированным детям 5, 11, 14 и 15 лет.

Призываю водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны!

– подчеркнул Андрей Небытов.

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