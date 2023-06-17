К сожалению, в результате аварии есть пострадавшие. Более того, один человек погиб. Детальнее об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевщины Андрей Небытов.
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Водитель авто не выжила
Как сообщили в полиции, за рулем черного "Cherry" находилась 34-летняя женщина, а в салоне авто – четверо детей.
После того, как водитель выехала на обочину, она столкнулась с деревом. На фотографиях, опубликованных Андреем Небытовым, видно, что в результате передняя часть автомобиля, а также его крыша были сильно повреждены.
Последствия ДТП для автомобиля / Андрей Небытов
Однако не страшной бедой было только повреждение автотранспорта. К сожалению, последствия аварии были трагическими – женщина погибла, четверо пассажиров попали в больницу. Госпитализированным детям 5, 11, 14 и 15 лет.
Призываю водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны!
– подчеркнул Андрей Небытов.
Последние ДТП в Киевской области
- В четверг вечером, 15 июня, в Соломенском районе столицы Украины произошла авария с участием полицейского автомобиля и двух подростков 11 и 14 лет. Столкновение с электросамокатом, на котором катались дети вдвоем, произошло, очевидно, когда полицейские выезжали со двора.
- В тот же день на Саперно-Слободской улице Киева произошло жуткое ДТП с участием автомобилей, в одном из которых находилась мама с ребенком 2010 года рождения. К сожалению, мальчик пострадал, однако его состояние – не критическое.
- Ночью же 15 июня близ Переяслава Киевской области, на 54 километре дороги возле автозаправки "KLO", водитель фуры переехал военного. К сожалению, в результате аварии пострадавший 1994 года получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности до середины бедра.