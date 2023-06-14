Экипаж патрульных получил вызов о ДТП на улице Выговского около 19:00. Заявитель сообщил, что услышал, как сработала звуковая сигнализация в его автомобиле.

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Пьяный водитель совершил ДТП

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля ВАЗ 21063, двигаясь задним ходом, наехал на припаркованное авто Mazda.

Во время общения с 34-летним виновником происшествия стало ясно, что он в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители предложили пройти ему проверку с помощью прибора Drager, на что львовянин согласился,

– рассказали в полиции.

Результат проверки шокировал, ведь количество алкоголя в организме водителя превысило измерительный диапазон алкотестера. Стрелки вверх на табло означают результат более 5 промилле.



Результат проверки шокировал патрульных / Фото Патрульной полиции Львовской области

На виновника аварии инспекторы составили 2 протокола:

за нарушение ПДД, что привело к ДТП,

за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также на него вынесли постановление за отсутствие соответствующих документов.

"Будьте сознательными, не садитесь за руль под хмельком, ведь последствия могут быть печальными!" – отметили в полиции.



На нарушителя составили 2 протокола / Фото Патрульной полиции Львовской области

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В Одессе пьяная 16-летняя девушка угнала авто и поехала кататься

Недавно в Одессе случился похожий инцидент с 16-летней девушкой. Вечером 26 мая патрульные получили уведомление о ДТП на улице Академика Уильямса. На месте происшествия они обнаружили наехавший препятствие автомобиль Volkswagen.

За рулем была пьяная несовершеннолетняя. Проверка на Драгере показала 1,49 промилле алкоголя, что в 7,5 раза превышает разрешенную норму. Патрульные составили на нарушительницу 4 административных материала и вызвали ее отца на место происшествия.

На него также составили протокол за "неисполнение родителями или заменяющими их лиц обязанностей по воспитанию детей".