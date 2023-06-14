Екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП на вулиці Виговського приблизно о 19:00. Заявник повідомив, що почув, як спрацювала звукова сигналізація у його автомобілі.

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П'яний водій спричинив ДТП

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля ВАЗ 21063, рухаючись заднім ходом, наїхав на припарковану авітівку Mazda.

Під час спілкування із 34-річним винуватцем автопригоди стало зрозуміло, що він у стані алкогольного сп'яніння. Охоронці правопорядку запропонували пройти йому перевірку за допомогою приладу Drager, на що львів'янин погодився,

– розповіли у поліції.

Результат перевірки шокував, адже кількість алкоголю в організмі водія перевищила вимірювальний діапазон алкотестера. Стрілки вгору на табло означають результат понад 5 проміле.



Результат перевірки шокував патрульних / Фото Патрульної поліції Львівської області

На винуватця аварії інспектори склали 2 протоколи:

за порушення ПДР, що призвело до ДТП,

за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Також на нього винесли постанову за відсутність відповідних документів.

"Будьте свідомими, не сідайте за кермо напідпитку, адже наслідки можуть бути сумними!" – наголосили у поліції.



На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівської області

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В Одесі п'яна 16-річна дівчина викрала авто і поїхала кататися

Нещодавно в Одесі стався схожий інцидент з 16-річною дівчиною. Ввечері 26 травня патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Академіка Вільямса. На місці події вони виявили автомобіль Volkswagen, який наїхав на перешкоду.

За кермом була п'яна неповнолітня. Перевірка на Драгері показала 1,49 проміле алкоголю, що в 7,5 раза перевищує дозволену норму. Патрульні склали на порушницю 4 адміністративні матеріали та викликали її батька на місце події.

На нього також склали протокол за "невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".