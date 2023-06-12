Інцидент трапився близько 2:30 ночі. У результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення.
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Деталі моторошної аварії
На вулиці Івана Франка у місті Рудки 28-річний водій автомобіля Chevrolet Equinox не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у будинок. Керманич авто був родом з Самбірського району, від отриманих травм він загинув на місці.
В Рудках сталась смертельна ДТП / Фото поліція Львівської області
22-річний мешканець Чернівецької області, який був пасажиром автомобіля, отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої медичної допомоги. Крім того, ще двоє пасажирок позашляховика, жительки району віком 17 і 18 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
На фото видно, що від сильного удару передню частину авто стиснуло та розтрощило. Також обвалився фасад будівлі, в яку в'їхав транспортний засіб.
За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
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