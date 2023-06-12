Наразі триває слідство. Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП.

Нові деталі смертельної ДТП

11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася аварія, в якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

Як стало відомо, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 кілометрів за годину.

Зазначається, що військовослужбовець перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.

Наразі кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.