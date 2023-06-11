У неділю, 11 червня, близько 14:00 стався смертельний наїзд на бійця української армії на трасі Київ – Чернігів. Принаймні про це пишуть місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Збиття військовослужбовця

Аварія сталася за участі автомобіля Skoda Octavia A5 та за кермом була жінка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції для з'ясувань усіх обставин події.

Удар був такої сили, що капот стиснуло до лобового скло. Пішохід, на жаль, загинув на місці… Розбита вщент голова та відірвана нога,

– написали ЗМІ з посиланням на очевидців.

Зверніть увагу! Близько 17:00 журналісти 24 Каналу намагалися зв'язатися з правоохоронцями щодо цієї ДТП. В Броварському районному управлінні поліції нам сказали, що варто звернутись щодо цього до Деснянського районного управління. Водночас канцелярія цього відділку на дзвінки не відповідає.

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Аварії: останнє