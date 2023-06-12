Инцидент произошел около 2:30 ночи. В результате аварии два человека погибли, еще двое – получили ранения.

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Детали жуткой аварии

На улице Ивана Франко в городе Рудки 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Equinox не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дом. Водитель автомобиля был родом из Самборского района, от полученных травм он погиб на месте.

В Рудках произошло смертельное ДТП / Фото полиция Львовской области

22-летний житель Черновицкой области, являвшийся пассажиром автомобиля, получил телесные повреждения и умер в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, еще две пассажирки внедорожника, жительницы района в возрасте 17 и 18 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

На фото видно, что от сильного удара переднюю часть авто сжало и раздавило. Также обрушился фасад здания, в которое въехало транспортное средство.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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