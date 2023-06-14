Хлопчика ушпиталили. Тим часом поліцейські вже відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про ДТП

ДТП сталася близько 18:20 у селі Сокільники на Львівщині. Попередньо, правоохоронці встановили, що водій "Шкоди" – 34-річний львів'янин, наїхав на маленького пішохода.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований,
– зазначили в поліції.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Усі обставини ДТП з'ясовують.

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ДТП на Львівщині / Фото поліції

На Львівщині загинули мати з двома дітьми

  • Ввечері 10 червня поблизу села Розвадів Стрийського району сталась жахлива ДТП, внаслідок якої загинули мати та двоє діток.
  • На трасі "Київ – Чоп" зіткнулися Volkswagen Touran та вантажівка Renault.
  • У легковику перебувала 42-річна жінка, пасажирами були її діти – 6-річна та 4-річна доньки, а ще 15-річний підліток. На жаль, мати з доньками загинули на місці.