Хлопчика ушпиталили. Тим часом поліцейські вже відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про ДТП

ДТП сталася близько 18:20 у селі Сокільники на Львівщині. Попередньо, правоохоронці встановили, що водій "Шкоди" – 34-річний львів'янин, наїхав на маленького пішохода.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований,

– зазначили в поліції.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Усі обставини ДТП з'ясовують.

Зверніть увагу! Водієві загрожує до трьох років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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ДТП на Львівщині / Фото поліції

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