Хлопчика ушпиталили. Тим часом поліцейські вже відкрили кримінальне провадження.
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Що відомо про ДТП
ДТП сталася близько 18:20 у селі Сокільники на Львівщині. Попередньо, правоохоронці встановили, що водій "Шкоди" – 34-річний львів'янин, наїхав на маленького пішохода.
Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований,
– зазначили в поліції.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Усі обставини ДТП з'ясовують.
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ДТП на Львівщині / Фото поліції
На Львівщині загинули мати з двома дітьми
- Ввечері 10 червня поблизу села Розвадів Стрийського району сталась жахлива ДТП, внаслідок якої загинули мати та двоє діток.
- На трасі "Київ – Чоп" зіткнулися Volkswagen Touran та вантажівка Renault.
- У легковику перебувала 42-річна жінка, пасажирами були її діти – 6-річна та 4-річна доньки, а ще 15-річний підліток. На жаль, мати з доньками загинули на місці.