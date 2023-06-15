В пресс-службе Нацполиции в комментарии 24 Каналу подтвердили, что ДТП на Саперно-Слободской произошло при участии двух автомобилей около 17:00. В салоне одного из них находился ребенок 2010 года рождения.

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К сожалению, мальчик пострадал. В полиции подчеркнули, что состояние ребенка – не критическое. Медики оказывают пострадавшему мальчику всю необходимую помощь.

Детали ДТП устанавливают. На месте инцидента работают правоохранители.

ДТП на Саперно-Слободской в Киеве / Фото Ирины Выхрущ для 24 Канала

Возле Львова водитель наехал на 5-летнего мальчика

Полиция Львовской области сообщила, что около города в Сокольниках вечером 13 июня произошло жуткое ДТП. 34-летний водитель автомобиля "Skoda Fabia" наехал на 5-летнего ребенка.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован,

– отметили в полиции.

В настоящее время правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Горе-водителю грозит до 3 лет лишения свободы.