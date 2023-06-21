Трапилося це, вочевидь, зранку 20 червня під час велоінспекції районів, у яку відправився мер Руслан Марцінків та профільні керівники міста. Відповідне відео виклали у соцмережі Тікток, повідомляє 24 Канал.

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Водій почув лише зауваження

На відео видно, що на одній з вулиць міста водій чорної автівки пригальмував аж на пішохідному переході, ледь не збивши декількох людей. Однак Руслан Марцінків лише зробив коротке зауваження та відправився далі.

Руслана Марцінківа ледь не збило авто на пішохідному переході: відео

Зауважимо, що під час велоінспекції мер перевіряв стан благоустрою міста та укриття в закладах освіти. Тож дехто у коментарях під відео пожартував, що чиновник одразу побачив всі "косяки" благоустрою вулиці.

Світлофор там зʼявляється через 3…2…1,

– пожартували користувачі соцмережі.

Також дехто пожартував, що "мер був близький до того, щоб першим покататися на самокатах на кладовищі".

Попри сміх за кадром, деякі українці зазначили, що окрім усного зауваження треба було викликати й поліцію. Адже аварійна ситуація на дорозі – не привід для веселощів. "Чого у нас в Україні відношення до пішоходів і велосипедистів як до гі*на?", – зазначила одна із коментаторок.

Результати велоінспекції вівторка

Руслан Марцинків повідомив, що після перевірки усі профільні керівники отримали свої завдання та мають приблизно місяць часу, щоб їх виконати. Серед запланованого, зокрема:

ремонт вулиці Палія,

ремонт частини вулиці Покутської,

роботи на вулиці Молодіжній,

створення заїзду від Івана Павла ІІ та до 22 школи.

Є ще дрібні доручення: десь знак порівняти, десь стовпчики поправити, десь невеличкі ями залатати, до прикладу, на Івана Павла ІІ, біля 4 будинку. А ще на Миру, 77 до двох тижнів буде встановлена зупинка,

– повідомив директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

Окрім того, вже триває підготовка до зими, яка також може бути не з простих.

"Для нас дуже важливо, щоб ці інспекції давали результат. Тому ми спочатку їдемо, дивимось, а потім через певний період часу, місяць – півтора, дивимося виконання тих завдань", – зауважив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

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