Як зазначають, він в'їхав на Центральне кладовище Чернівців. Причому не просто протаранив ворота, а й катався поміж могил.

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П'яний водій "блукав" алеями

Про це журналістам розповів начальник благоустрою, завідувач кладовищ Муніципальної ритуальної служби Чернівців Микола Козачук. За його словами, транспортний засіб на швидкості пробив ворота Центрального кладовища, після чого авто заїхало на територію цвинтаря.

Стався цей інцидент близько 1 години ночі. Зауважимо, що комендантська година в Чернівцях триває з 00:00 по 04:00.

П'яний водій намагався вибратися з кладовища. Але це було не так уже й просто зробити. Тож він буквально "блукав" алеями.

Рівень алкоголю в крові зашкалював

За словами Козачука, горе-водій в'їхав у котлован з гравієм. Там якраз ведуться ремонтні роботи. І саме там чоловік вирішив залишити свій транспортний засіб.

На місце інциденту викликали поліцейських. За словами охоронців, які стали очевидцями нічного "форсажу" поміж могил, водій був п'яним.

У пресслужбі Управління патрульної поліції прокоментували інцидент. Там зазначили, що патрульні отримали виклик на вулицю Героїв Майдану. Вони прибули на місце та побачили транспортний засіб "Пежо". Автівка застрягла на ділянці, де проводили ремонтні роботи.

Під час спілкування інспектори помітили, що у водія присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння – позитивний, 2,47 проміле,

– кажуть у пресслужбі.

На чоловіка вже склали адміністративні протоколи. Що стосується збитків, то внаслідок інциденту пошкоджений паркан Центрального кладовища.

До слова, напередодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків ледь не потрапив під колеса авто. Водієві вдалося пригальмувати транспортний засіб в останній момент, уникнувши ДТП.

Власне, водій чорного позашляховика спочатку навіть не пригальмував перед пішохідним переходом. У той момент Руслан Марцінків разом із делегацією переходили дорогу. Автівку вдалося зупинити буквально перед носом міського голови.