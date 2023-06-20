Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада 2022 року. Депутатка рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Поблизу нерегульованого пішохідного переходу водійка збила жінку.

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Ар'єва складає мандат

Про відповідне рішення депутатка повідомила у соцмережах, опублікувавши відповідну заяву. Ар'єва заявила, що нині не може виконувати свої обов'язки, оскільки суд "погіршив" запобіжний захід. За її словами, вона не розуміє причин такого посилення з боку суду, оскільки вона жодного разу не порушувала обмежень.

Разом з тим, депутатка наголосила, що не збирається тікати від відповідальності.

Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані "наркотичного сп'яніння" не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка,

– заявила Ар'єва.

Депутатка Київради також повідомила, що продовжує спілкуватися з потерпілою, яка нині виїхала з України. Вони також підписали договір про повне відшкодування.



Депутатка Київради складає мандат / фото Ярини Ар'євої

Справа Ар'євої: що відомо