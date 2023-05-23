Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада 2022 року у Києві. Жінка рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Поблизу нерегульованого пішохідного переходу депутатка збила жінку.

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Прокуратура повідомила про підозру

У пресслужбі відомства заявили, що за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомили про підозру Ярину Ар'єву у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Справу відкрили за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння".

Слідчі з'ясували, що підозрювана депутатка Київради керувала автомобілем "Volkswagen Polo" у стані наркотичного сп'яніння.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження,

– заявили у прокуратурі.

У результаті аварії, пішохід отримала переломи плечової кістки, щелепи та кінцівок, а також черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

У вівторок, 23 травня, суд обрав Ар'євій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Проте прокуратура має намір його оскаржити.

Зазначимо, що депутатці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Депутатка заявила про дискримінацію

Депутатка Київради Ярина Ар'єва згодом відреагувала на підозру у вчиненні ДТП. Вона заявила, що цілком визнає свою провину, проте відкидає звинувачення у вживанні наркотиків.

Вона стверджує, що відразу після ДТП провели експертизу, яка нічого не виявила. Нову експертизу, яка з'явилася у справі, вона називає спланованою дискредитацією. Депутатка аргументує це тим, що останнім часом вона бере активну участь в акціях проти УПЦ МП.

Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи й це є явно спланована дискредитація,

– заявила Ар'єва.

Окрім того, депутатка підкреслює, що аварія сталася під час блекауту. За її словами, постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбивальних елементів. Ар'єва заявила, що просто не встигла зреагувати на появу пішохода.