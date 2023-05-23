Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 ноября 2022 в Киеве. Женщина двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской. Вблизи нерегулируемого пешеходного перехода депутат сбила женщину.

Смотрите также В Киеве водитель под наркотиками пытался скрыться от полиции: в салоне был мальчик

Прокуратура сообщила о подозрении

В пресс-службе ведомства заявили, что при процессуальном руководстве столичной прокуратуры сообщили о подозрении Ярину Арьеву в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Дело было открыто по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Следователи выяснили, что подозреваемая депутат Киевсовета управляла автомобилем "Volkswagen Polo" в состоянии наркотического опьянения.

Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина, осознавая, что состояние, в котором она находится, влияет на ее внимание и реакцию, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения,

– заявили в прокуратуре.

В результате аварии пешеход получила переломы плечевой кости, челюсти и конечностей, а также черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Во вторник, 23 мая, суд образ Арьевой мера пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Однако прокуратура намерена его обжаловать.

Отметим, что депутату грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Депутат заявила о дискриминации

Депутат Киевсовета Ярина Арьева впоследствии отреагировала на подозрение в совершении ДТП. Она заявила, что полностью признает свою вину, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков.

Она утверждает, что сразу после ДТП провели ничего не обнаружившую экспертизу. Появившуюся по делу новую экспертизу она называет спланированной дискредитацией. Депутат аргументирует это тем, что в последнее время она активно участвует в акциях против УПЦ МП.

Я последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы и это явно спланированная дискредитация,

– заявила Арьева.

Кроме того, депутат подчеркивает, что авария произошла во время блекаута. По ее словам, пострадавшая женщина внезапно вышла на дорогу без световозвращающих элементов. Арьева заявила, что просто не успела среагировать на появление пешехода.