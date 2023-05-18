Как рассказали в полиции, на днях во время патрулирования на бульваре Николая Михновского в Киеве инспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по полосе общественного транспорта.

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За рулем находился 35-летний мужчина, который во время общения нервничал и вел себя подозрительно.

Полицейские проверили водителя и выяснили, что он лишен права вождения. Во время рассмотрения дела водитель внезапно сел в авто и уехал,

– рассказали в пресс-службе.

Полицейские начали преследование и за несколько кварталов остановили легковушку и задержали водителя. Свой поступок он объяснил тем, что спешил домой. В салоне авто также находился малолетний мальчик. Патрульные сразу вызвали на место его мать и передали ей ребенка.

Также выяснилось, что мужчина предоставил правоохранителям поддельное водительское удостоверение. Кроме того, инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался.



Автомобиль нарушителя / Фото патрульной полиции Киева

Какое наказание ему светит

На гражданина составили админпротоколы за:

невыполнение требований об остановке (штраф 153 гривны),

управление авто в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра,

второй раз в течение года (штраф 34 000 гривен),

управление транспортным средством лицом, лишенным такого права (штраф 20 400 гривен).

Ранее в Одессе заметили агрессивного водителя в военной форме. Он угрожал другим участникам дорожного движения повестками. Хотя нарушитель и был в форме ВСУ, но доподлинно неизвестно, действительно ли он работник военкомата.