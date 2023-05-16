Правоохранители поделились некоторыми подробностями о массовом ДТП под Киевом. Сама авария произошла во вторник, 16 мая, около 13 часов, передает 24 Канал.
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Где именно произошло столкновение
У села Святопетровское произошло ДТП. Событие произошло на дорожном участке между Вишневым и Бояркой. На месте работают столичные полицейские.
Из-за аварии повреждены 4 машины. А именно два легковых автомобиля Renault, внедорожник Kia, а также фургон Peugeot. Последний от удара еще и перевернулся на бок.
Автомобиль после столкновения развернуло / Фото полиции Киевщины
Что известно о пострадавших
Сейчас известно о двух пострадавших – водителе и пассажирке. Женщина в момент столкновения находилась в фургоне, а водитель управлял машиной Kia. Оба человека были срочно госпитализированы.
Именно в этом транспорте находилась пострадавшая пассажирка / Фото полиции Киевщины
В сети появились фотографии с места ДТП. На кадрах можно увидеть, что фургон вылетел почти на обочину и потерял лобовое стекло.
Работа стражей порядка на месте ДТП / Фото полиции Киевщины
Другие автомобильные аварии в Украине
- На Закарпатье произошло смертельное ДТП. Капитан полиции ехал по дороге между селом Сокирница и городом Хуст. Он нарушил ПДД, из-за чего его Mercedes врезался в Range Rover. Это привело к смерти трех человек, в том числе депутата Виноградовской ТГ.
- Во Львовской области нарушение правил дорожного движения унесло жизни нескольких человек. В той ужасной аварии погибли члены семьи Бабидоричей – мама и две дочери. Выжить повезло только 15-летнему подростку и водителю другого автомобиля.
- Двое военнослужащих и полицейский были сбиты. Это произошло в Хмельницком. В интернете появилось видео, на котором видно, как водитель сбивает этих людей в момент, когда они переходят дорогу. Владелец транспортного средства уже задержан.