Правоохоронці поділилися деякими подробицями щодо масового ДТП під Києвом. Сама аварія сталася у вівторок, 16 травня, близько 13 години, передає 24 Канал.

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Де саме відбулося зіткнення

Біля села Святопетрівське відбулося ДТП. Подія сталася на дорожній ділянці між Вишневим і Бояркою. На місці працюють столичні поліцейські.

Через аварію пошкоджені 4 автівки. А саме два легкових автомобілі Renault, позашляховик Kia, а також фургон Peugeot. Останній від удару ще й завалився на бік.

Автівку після зіткнення розвернуло / Фото поліції Київщини

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про двох постраждалих – водія та пасажирку. Жінка у момент зіткнення знаходилася у фургоні, а водій керував машиною Kia. Обидві особи були терміново госпіталізовані.

Саме в цьому транспорті знаходилася постраждала пасажирка / Фото поліції Київщини

У мережі з'явилися фотографії з місця ДТП. На кадрах можна побачити, що фургон вилетів майже на узбіччя та втратив лобове скло.

Робота правоохоронців на місці ДТП / Фото поліції Київщини

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