Як повідомляють свідки події, сталося це на вулиці Грушевській. Конфлікт спалахнув, коли чоловікові зробили зауваження через небезпечний маневр на дорозі.

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"Та мені по**ю, завтра будеш у військкоматі", – прокричав водій у бік попутного авто.

Після чого він дістав з кишені смартфон й істерив, щоб транспорт негайно зупинили. Порушник був у формі ЗСУ, але достеменно невідомо, чи справді він є працівником військкомату.

Скандали з врученнями повісток в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський порекомендував Головнокомандувачу ЗСУ відправляти військкомів з центрів комплектування на лінію фронту. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що таким чином військові комісари замінять військовослужбовців, що поранилися під час виконання бойових завдань.

Це сталось на тлі скандалу – нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому чоловіка жорстоко побили військкоми. Спочатку постраждалого вдарили по обличчю, а потім ногами в живіт.

На жаль, під час мобілізації в Україні трапляються випадки, коли чоловіків при спробі вручити повістку "скручують" й силоміць везуть до військкомату. Однак, зазначив юрист Антон Маринич, затримувати й примусово везти до ТЦК військовозобов'язаного при першому врученні повістки не можна.

Водночас в українському законодавстві немає переліку місць, де можуть вручати повістки, тому це може проводитися представниками військкомату де завгодно – від робочого місця до громадського транспорту.