Как сообщают свидетели происшествия, произошло это на улице Грушевского. Конфликт разразился, когда мужчине сделали замечания из-за опасного маневра на дороге.

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"Да мне по**ю, завтра будешь в военкомате", – прокричал водитель в сторону попутного авто.

После чего он вынул из кармана смартфон и истерил, чтобы транспорт немедленно остановили. Нарушитель был в форме ВСУ, но точно неизвестно, является ли он работником военкомата.

Скандалы с вручениями повесток в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал Главнокомандующему ВСУ отправлять военных из центров комплектования на линию фронта. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что таким образом военные комиссары заменят военнослужащих, которые были ранены во время выполнения боевых задач.

Это произошло на фоне скандала – недавно в сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избили военкомы. Сначала пострадавшего ударили по лицу, а затем ногами в живот.

К сожалению, во время мобилизации в Украине бывают случаи, когда мужчин при попытке вручить повестку "скручивают" и насильно везут в военкомат. Однако, отметил юрист Антон Маринич, задерживать и принудительно везти в ТЦК военнообязанного при первом вручении повестки нельзя.

В то же время, в украинском законодательстве нет перечня мест, где могут вручать повестки, поэтому это может проводиться представителями военкомата где угодно – от рабочего места до общественного транспорта.