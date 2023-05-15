Какие же категории граждан Украины могут мобилизовать летом этого года, рассказывает 24 Канал.

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Кому могут вручить повестку летом 2023 года

Заметим, что во время военного положения в Украине нет волн мобилизации. На службу призывают в зависимости от развития ситуации на фронте.

Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Так что получить повестку могут:

пригодны для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;

снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.

В Украине могут снизить призывной возраст