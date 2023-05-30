Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає імені обвинуваченого, але за даними Центру протидії корупції йдеться про Владислава Трубіцина – депутата Київради від партії "Слуга народу".
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Виїхав через пункт пропуску на Львівщині
За даними прокуратури, обвинувачений перетнув кордон України в пункті пропуску "Рава-Руська" 13 травня цього року і не повернувся. На сьогодні його місцеперебування невідоме.
"16 травня 2023 року він порушив зобов’язання і не з’явився на судове засідання. Адвокати не могли повідомити про місце перебування депутата. Обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 мільйонів 886 тисяч гривень в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають", – повідомили в САП.
Що відомо про справу Трубіцина
- 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
- 11 лютого 2022 року йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі 14 мільйонів 886 тисяч гривень.15 лютого за нього внесли заставу.
- У партії "Слуга народу", яку представляє Трубіцин, повідомили, що він призупинив членство на час проведення розслідування.
- Сам обвинувачений звинувачення відкидає і запевняє, що "ніколи не отримував жодних хабарів", від слідства не ухилявся, а НАБУ "вело стеження за ним".