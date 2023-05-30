Спеціалізована антикорупційна прокуратура не називає імені обвинуваченого, але за даними Центру протидії корупції йдеться про Владислава Трубіцина – депутата Київради від партії "Слуга народу".

Дивіться також НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві

Виїхав через пункт пропуску на Львівщині

За даними прокуратури, обвинувачений перетнув кордон України в пункті пропуску "Рава-Руська" 13 травня цього року і не повернувся. На сьогодні його місцеперебування невідоме.

"16 травня 2023 року він порушив зобов’язання і не з’явився на судове засідання. Адвокати не могли повідомити про місце перебування депутата. Обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10 мільйонів 886 тисяч гривень в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають", – повідомили в САП.

Що відомо про справу Трубіцина