Як повідомив журналіст Олег Новіков, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 14,886 мільйона гривень застави.

Важливо НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві

Тож тепер він вийде із СІЗО і на нього покладуть зобов'язання, зокрема:

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Також заставу внесли за:

виконувача обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламова;

його заступника Олексія Непряхіна.

На них теж покладуть обов'язки і вони вийдуть із СІЗО.

Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі: головне

НАБУ та САП опублікували відео викриття на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

Серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і 2 заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми

Прокурори САП домоглися часткового задовільнення клопотання про обрання запобіжного заходу депутату Київради Владиславу Трубіцину. "Слугу народу" помістили до слідчого ізолятора, де він мав перебувати до 9 квітня.