Матеріали, які 14 лютого оприлюднило НАБУ, є частиною доказів проти депутата Трубіцина. Вони показують незаконні схеми в організації торгівлі у столиці.

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Де підозрювані

Вищий антикорупційний суд вже обрав для 5 учасників злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Для депутата Трубіцина визначили заставу у 14,8 мільйона гривень.

Наразі розв'язують питання щодо шостого учасника злочинної діяльності.

Що відомо у справі Трубіцина