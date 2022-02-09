За даними ЗМІ, довірену особу Трубіцина затримали у машині, в якій перебував сам депутат. Втім, останньому вдалося втекти від правоохоронців, але ненадовго.

Дивіться також НАБУ та САП показали відео з викриттям "слуги" Трубіцина на хабарі

Незабаром працівники САП планують повідомити голові постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою про підозру у скоєнні злочину.

Що відомо про викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі

За даними слідства, місцевий депутат вимагав від підприємців 1,39 мільйона гривень за розміщення МАФів у різних районах столиці.

Діяв політик разом з керівником комунального підприємства, а також ще двома заступниками директора двох КП. Крім того, до злочинної оборудки Трубіцин нібито залучив свого помічника.

Вдень 9 лютого, коли зловмисник отримав 1 мільйон 260 тисяч гривень хабаря, фігурантів провадження затримали. Однак організатор схеми буцімто зумів втекти.

Для затримання Трубіцина правоохоронці нібито оголосили план-перехоплення, який вже за кілька хвилин призвів до успіху.

Якщо детективи НАБУ зможуть довести провину депутата, а також його поплічників, фігурантам провадження загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, зловмисникам можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення.

Дивіться відео викриття "слуги" на отриманні хабаря:

Може скласти компанію колезі Кузьміних

Незабаром Трубіцину мають обрати запобіжний захід. Це ж стосується й нардепа Сергія Кузьміних, якого 28 січня спіймали на хабарі у 558 тисяч гривень. За таку чималу суму парламентар обіцяв сприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині. Оскільки нардеп одразу ж "захворів", слідчі оголосили його у розшук.

Прокурори просили суддів посадити "слугу народу" під варту, але служителі Феміди не змогли обрати йому запобіжний захід. Засідання перенесли на 11 лютого.