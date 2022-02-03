На сайті НАБУ опублікували повістку про виклик Кузьміних для вручення повідомлення про підозру. Його чекатимуть там 7 лютого о 10:00.

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"Слуга народу" – у розшуку

Крім цього, 3 лютого НАБУ оголосило нардепа Кузьміних у розшук. У відомстві пояснили, що змушені піти на такий крок, адже він систематично не з'являється на виклики правоохоронних органів. Ба більше, там стверджують, що він переховується від детективів, а вдома його – немає.

Довідка. Згідно із законодавством, повідомлення про підозру нардепу скерували за місцями проживання та реєстрації, а також – за місцем роботи, тобто у Раду.

Також у НАБУ звернули увагу на те, що 31 січня Кузьміних набув статусу підозрюваного. Це означає, що він зобов'язаний прибути до слідчого, прокурора або суду за першою ж вимогою.

У відомстві зауважили, що заздалегідь повідомили народного обранця про дати, час та місце запланованих процесуальних дій. Попри це, політик проігнорував повістки про виклик нардеп проігнорував.

Що каже адвокатка Кузьміних

Як розповіли у НАБУ, наприкінця січня захисниця нардепа попередила, що Кузьміних – під наглядом медиків, тож не зможе прибути на виклик. Втім, в якому саме закладі охорони здоров'я він нібито перебуває, адвокатка та сам політик повідомляти відмовилися. Все це слідство розцінює як переховування від органів досудового розслідування.

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