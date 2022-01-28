Заяву голови фракції Давида Арахамії оприлюднила речниця політсили Юлія Палійчук. Політик переконує, що теж дізнався про затримання зі ЗМІ.

Важливо На хабарі затримали "слугу" Сергія Кузьміних

Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних,

– наголосив Арахамія.

Кузьміних відповідатиме за законом

Очільник фракції зазначив, якщо Кузьміних вчинив злочин, то нестиме відповідальність згідно із законом.

Арахамія запевнив: прикривати правопорушення патріотичними гаслами не будуть. Він наголосив, що закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії.

Наостанок політик привітав зусилля правоохороних органів щодо викриття корупції.

Що відомо про затримання Кузьміних

Нардепа від "слуг" спіймали на хабарі 28 січня. Він мав отримати 558 тисяч гривень.

У НАБУ стверджують, що за ці гроші Кузьміних мав сприяти укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Більше деталей обіцяють згодом.

Текст поста Юлії Палійчук:

Заява Давида Арахамії щодо повідомлення про викриття народного депутата під час отримання неправомірної вигоди:

Дорогі друзі, ми, як і ви, дізналися зі ЗМІ інформацію про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримало НАБУ.

Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри.

Але якщо він вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно із законом. І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого.

Тому ми вітаємо зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень. Нашою метою було зробити її дієвою і по-справжньому незалежною. Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних.