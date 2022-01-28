Заявление главы фракции Давида Арахамии обнародовала спикер политсилы Юлия Палийчук. Политик убеждает, что тоже узнал о задержании из СМИ.

Важно На взятке задержали "слугу" Сергея Кузьминых

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых,

– подчеркнул Арахамия.

Кузьминых будет отвечать по закону

Глава фракции отметил, если Кузьминых совершил преступление, то будет нести ответственность по закону.

Арахамия заверил: прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами не будут. Он подчеркнул, что закон один для всех, независимо от фамилий и биографии.

Напоследок политик приветствовал усилия правоохранительных органов по разоблачению коррупции.

Что известно о задержании Кузьминых

Нардепа от "слуг" поймали на взятке 28 января. Он должен был получить 558 тысяч гривен.

В НАБУ утверждают, что за эти деньги Кузьминых должен был способствовать заключению контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Больше деталей обещают в ближайшее время.

Текст поста Юлии Палийчук:

Заявление Давида Арахамии касательно сообщения о разоблачении народного депутата во время получения неправомерной выгоды:

Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ.

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия.

Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, которые имеют на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого.

Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений. Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкасаемых.