На сайте НАБУ опубликовали повестку о вызове Кузьминых для вручения уведомления о подозрении. Его будут ждать там 7 февраля в 10:00.

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"Слуга народа" – в розыске

Кроме того, 3 февраля НАБУ объявило нардепа Кузьминых в розыск. В ведомстве объяснили, что вынуждены пойти на такой шаг, поскольку он систематически не появляется на вызовах правоохранительных органов. Более того, там утверждают, что он скрывается от детективов, а дома его – нет.

Справка. Согласно законодательству, сообщения о подозрении нардепу направили по месту жительства и регистрации, а также – по месту работы, то есть в Раду.

Также в НАБУ обратили внимание на то, что с 31 января у Кузьминых статус подозреваемого. Это означает, что он обязан прибыть к следователю, прокурору или суду по первому же требованию.

В ведомстве отметили, что заранее сообщили народному избраннику о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий. Тем не менее, политик проигнорировал повестки о вызове.

Что говорит адвокат Кузьминых

Как рассказали в НАБУ, в конце января защитница нардепа предупредила, что Кузьминых – под наблюдением медиков, поэтому не сможет прибыть по вызову. Впрочем, в каком заведении здравоохранения он якобы находится, адвокат и сам политик сообщать отказались. Все это следствие расценивает как укрывательство от органов досудебного расследования.

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