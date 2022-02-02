Кузьминых просит исключить его с возможностью вернуться, если его вину не докажут. Соответствующее письмо нардеп направил председателю партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.

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Кузьминых является беспартийным

Сергей Кузьминых, как отметили в "Слуге народа" не является членом партии. Он лишь вступил во фракцию монобольшинства.

Сам нардеп просит исключить его временно и вернуть, если его вину правоохранители не докажут.

Народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке,

– говорится в заявлении партии.

Заявление Кузьминых рассмотрят на следующем заседании фракции. О результатах обещают сообщить официально.

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