Кузьминых просит исключить его с возможностью вернуться, если его вину не докажут. Соответствующее письмо нардеп направил председателю партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.
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Кузьминых является беспартийным
Сергей Кузьминых, как отметили в "Слуге народа" не является членом партии. Он лишь вступил во фракцию монобольшинства.
Сам нардеп просит исключить его временно и вернуть, если его вину правоохранители не докажут.
Народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке,
– говорится в заявлении партии.
Заявление Кузьминых рассмотрят на следующем заседании фракции. О результатах обещают сообщить официально.
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