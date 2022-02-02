У Бюро зазначили, що вдалися до такого кроку з огляду на суспільний резонанс справи Кузьміних. Тому там поширили у вільному доступі оперативне відео.
До теми "Слуга" Кузьміних, якого піймали на хабарі, просить тимчасово виключити його з фракції
Оперативне відео, як Кузьміних домовлявся про хабар
Слідство вважає, що "слуга народу" Кузьміних отримав хабар за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли.
У НАБУ наголосили, що Кузьміних й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства, попри той факт, що від 31 січня набув статус підозрюваного.
Як Кузьміних домовлявся про хабар: дивіться відео
Деталі про справу Кузьміних: як його спіймали на хабарі
За інформацією слідства, восени 2021 року приватній компанії натякнули, що якщо вона хоче постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, то слід попередньо узгоджувати це питання з одним із нардепів.
Невдовзі такий контакт між парламентарем і представником компанії відбувся.
Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету,
– заявили в НАБУ.
Першим об'єктом такої співпраці стала лікарня №2 імені Павлусенка. Вона, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупила медичне обладнання на 40 мільйонів гривень.
У відповідь депутата натякнув, що його "послуги" – не безоплатні та становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась гарантією майбутньої співпраці у сфері закупівель медичного обладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році.
Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме – за систему ультразвукової діагностики, – нардеп попросив передати йому 30% від суми договору. Мовиться про суму у 558 тисяч гривень.
Правоохоронці з'ясували, що нардеп планував таку схему обрахунку суми хабаря застосовувати й щодо інших договорів у майбутньому:
- на постачання МРТ: 30% від 37,499 мільйона гривень – 11,25 мільйона гривень,
- та лапароскопічного набору для хірургічних процедур: 30% від 1,19 мільйона гривень – 398,33 тисячі гривень.
Нагадаємо, парламентаря викрили "на гарячому" 28 січня.
Кузьміних просить виключити його з фракції: що відомо
- Раніше Кузьміних попросив виключити його з фракції "Слуга народу" з можливістю повернутися, якщо його провину не доведуть. Відповідного листа нардеп надіслав голові партії Олені Шуляк та керівнику фракції Давиду Арахамії.
- У "Слузі народу" шоковані цією інформацією, адже Кузьміних мав від них великий кредит довіри. У політсилі запевнили, що їхній колега нестиме відповідальність за скоєне, як того вимагає закон.
- Крім того, фракція ініціює скликання позачергової Ради через скандали з нардепами, зокрема з Сергієм Кузьміних.