По данным СМИ, доверенное лицо Трубицына задержали в машине, в которой находился сам депутат. Впрочем, последнему удалось сбежать от правоохранителей, но ненадолго.

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Вскоре работники САП планируют сообщить председателю постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства о подозрении в совершении преступления.

Что известно о разоблачении "слуги народа" Трубицына на взятке

По данным следствия, местный депутат требовал от предпринимателей 1,39 миллиона гривен за размещение МАФов в разных районах столицы.

Действовал политик вместе с руководителем коммунального предприятия, а также еще двумя заместителями директора двух КП. Кроме того, к преступной сделке Трубицын якобы привлек своего помощника.

Днем 9 февраля, когда злоумышленник получил 1 миллион 260 тысяч гривен взятки, фигурантов производства задержали. Однако организатор схемы якобы сумел сбежать.

Для задержания Трубицына правоохранители якобы объявили план-перехват, который уже через несколько минут привел к успеху.

Если детективы НАБУ смогут доказать вину депутата, а также его приспешников, фигурантам производства грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, злоумышленникам могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года после освобождения.

Смотрите видео разоблачения "слуги" на получении взятки:

Может составить компанию коллеге Кузьминых

Вскоре Трубицыну должны избрать меру пресечения. Это же касается и нардепа Сергея Кузьминых, которого 28 января поймали на взятке в 558 тысяч гривен. За такую немалую сумму парламентарий обещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине. Поскольку нардеп сразу же "заболел", следователи объявили его в розыск.

Прокуроры просили судей посадить "слугу народа" под стражу, но служители Фемиды не смогли избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 11 февраля.