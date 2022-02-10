За словами мера, влада міста буде позбавлятися від корупціонерів, які спокусилися на гроші у конвертах чи валізах. Крім того, у команді Кличка готові допомагати правоохоронцям у викритті подібних злочинів.
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Прохання Кличка детально та неупереджено розслідувати хабарництво стосувалося не тільки Трубіцина, але і його спільників, які працюють у різних комунальних підприємствах столиці.
Влада Києва обіцяє позбавлятися від корупціонерів
У своєму телеграмі Кличко зазначив, що не збирається зважати на партійні кольори, посади чи регалії посадовців, які попалися на корупції.
Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії,
– наголосив мер.
Що відомо про затримання "слуги" Трубіцина
- Ввечері 9 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі неофіційного помічника депутата від Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.
- 1,2 мільйона гривень мав отримати через посередника сам Трубіцин.
- За даними слідства, депутат вимагав від підприємців 1,39 мільйона гривень на рік за розміщення МАФів у різних районах столиці. Разом із ним у корупційній схемі брали участь керівник комунального підприємства, а також ще два заступники директорів КП.
- Наразі всі фігуранти провадження перебувають у слідчому ізоляторі. Незабаром їм обиратимуть запобіжні заходи.