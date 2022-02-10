За словами мера, влада міста буде позбавлятися від корупціонерів, які спокусилися на гроші у конвертах чи валізах. Крім того, у команді Кличка готові допомагати правоохоронцям у викритті подібних злочинів.

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Прохання Кличка детально та неупереджено розслідувати хабарництво стосувалося не тільки Трубіцина, але і його спільників, які працюють у різних комунальних підприємствах столиці.

Влада Києва обіцяє позбавлятися від корупціонерів

У своєму телеграмі Кличко зазначив, що не збирається зважати на партійні кольори, посади чи регалії посадовців, які попалися на корупції.



Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії,

– наголосив мер.

Що відомо про затримання "слуги" Трубіцина