По словам мэра, власти города будут избавляться от коррупционеров, которые соблазнились на деньги в конвертах или чемоданах. Кроме того, в команде Кличко готовы помогать правоохранителям в раскрытии подобных преступлений.

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Просьба Кличко подробно и беспристрастно расследовать взяточничество касалась не только Трубицына, но и его сообщников, работающих в различных коммунальных предприятиях столицы.

Власти Киева обещают избавляться от коррупционеров

В своем телеграме Кличко отметил, что не собирается учитывать партийные цвета, должности или регалии чиновников, которые попались на коррупции.

Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать к ответственности таких "деятелей". Несмотря на партийные цвета, должности или регалии,

– подчеркнул мэр.

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