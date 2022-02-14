Материалы, которые 14 февраля обнародовало НАБУ, являются частью улик против депутата Трубицына. Они показывают незаконные схемы организации торговли в столице.

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Где подозреваемые

Высший антикоррупционный суд уже избрал для 5 участников преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Для депутата Трубицына определили залог в 14,8 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос о шестом участнике преступной деятельности.