Как сообщил журналист Олег Новиков, на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 миллиона гривен залога.
Важно НАБУ опубликовало видео со "слугой" Трубицыным, подозреваемым во взяточничестве
Теперь он выйдет из СИЗО и на него возложат обязательства, в частности:
- сдать загранпаспорта;
- носить электронный браслет.
Также залог внесли за:
- исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова;
- его заместителя Алексея Непряхина.
На них тоже возложат обязанности, и они выйдут из СИЗО.
Разоблачение "слуги народа" Трубицына на взятке: главное
- НАБУ и САП опубликовали видеоразоблачение на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Кроме депутата, неправомерную выгоду в размере 1,26 миллионов гривен пытались получить еще 5 человек.
- Среди разоблаченных – депутат Трубицын, его помощник и приближенный к нему человек, директор коммунального предприятия и 2 заместителя. За полученную взятку они должны были способствовать победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.
- В целом депутат и другие разоблаченные лица просили 1,39 миллиона гривен. Однако их разоблачили на передаче значительной части этой суммы
- Прокуроры САП добились частичного удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицину. "Слугу народа" поместили в следственный изолятор, где он должен был находиться до 9 апреля.