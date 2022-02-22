Про те, що скандальновідомий депутат Київради та голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою КМДА тимчасово вийшов з партії, повідомила спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук. За її словами, знову повернутися до політичної сили Трубіцин збирається після закінчення суду.

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Принаймні зупинив своє членство депутат саме з формулюванням "на період досудового слідства та винесення судового рішення по справі".

"Відпустили", бо не порушив статут

Палійчук наголосила, що кожен член "Слуги народу" може у будь-який час припинити своє перебування у партії. При цьому представникам "слуг" навіть не треба зазначати своїм колегам підстав.



Сьогодні отримала заяву Трубіцина, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі, Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно з статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть, не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина,

– розповіла очільниця партії Олена Шуляк.

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