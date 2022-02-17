Цілий рік детективи Національного антикорупційного бюро України стежили за тим, як він і ще кілька його поплічників, робили гроші з повітря.

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Трубіцин любить гроші

"Ми не просто виконуємо свою роботу. Ми працюємо над тим, щоб зберегти силует міста, яким ми його любимо", – казав Трубіцин.

Не знаю, як сильно Трубіцин любить місто, але те, що Трубіцин дуже любить гроші, це вже підтверджений факт.

Депутат Київської міської ради від "Слуг народу" та, що важливіше у цій ситуації, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою спочатку боровся з МАФами, а потім цей напрямок очолив і почав продавати під купави місця.

Зауважу! Купави – це торгові кіоски, ятки, МАФи, які сьогодні є, а завтра їх може і не бути, якщо місто не продовжило контракт із ФОПом. Тоді на цю "прикормену", як кажуть в народі, точку заходять вже інші.

Оскільки місць для такої виїзної торгівлі мало, а охочих їх викупити є, то треба дуже постаратися, щоб воно дісталося саме тобі. Інколи дуже "постаратися", якщо ви розумієте, про що я.



Трубіцин дуже любить гроші / Фото з фейсбука нардепа

В чому полягала схема

А як же аукціони, торги тощо… В цьому і полягала схема. Спеціально навчені люди, за попереднім телефонним дзвінком від департаменту благоустрою, виставляють на торги те, що вам потрібно і тоді, коли вам це потрібно.

Ви заходите, тиснете "орендувати" і платите 50 тисяч гривень до бюджету за рік. Вдалось? Вітаю, тепер це місце і ще з десяток у різних районах Києва ваше – на найближчий рік. Можете ставити ятку і працювати, а можете заробити, здавши всі ці локації у суборенду.

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Тепер – не складна математика. Коштує оренда місця 50 тисяч гривень. Це те, що офіційно потрапляє до бюджету столиці. Суборенда може коштувати у двічі, тричі, а в переважній більшості і в п'ятеро дорожче. Так у виграші всі: і ті, хто схему контролюють, і ті, хто ці місця викуповують.

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Математика – проста: за 50 тисяч на рік взяли, за 250 здали. Мінус 50, залишається 200, які ділять навпіл і так з кожної такої точки. Таким чином той, хто бере в оренду площі, отримує вигоду, бо вклався відразу. Інші отримують свої за "договорняки" з СБУ, МВД тощо.

НАБУ "прикрили лавочку"

Невдовзі НАБУ цю "лавочку прикрили". Однак перед тим, як це зробити, детективи рік стежили за схемою, щоб визначити всіх фігурантів справи і плюсували суму, яку передали в незаконний спосіб.

Потім те все порахували на суді і сказали Трубіцину – арешт або альтернатива: внесення застави в майже 15 мільйонів гривень.

"Я не маю таких статків, але сподіваюсь, що запрацює якось бізнес, це сума нереальна", – сказав той, хто має власний бізнес, квартиру, приватний будинок, елітне авто та 48 біткоїнів, захищати якого приїхало відразу 2 адвокати.

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За депутата внесли заставу

Поки я готувала цей випуск, за Трубіцина внесли заставу. Тобто у СІЗО він пробув приблизно 5 днів. Тепер же знову може дихати на повні груди, але лише українським повітрям. Після внесення застави депутат:

не повинен залишати місце проживання;

зобовʼязаний утриматися від спілкування зі свідками та фігурантами справи;

повинен здати паспорти і носити електронний браслет.

Що відбувається зі "слугами"

Якщо з усією цією справою все більш менш зрозуміло, то що відбувається зі "слугами"? Це вже навіть не смішно, що не тиждень, ми дізнаємось про якогось нового хабарника серед їхнього кола – Олександр Трухін, Трубіцин, Кузьміних.

Якщо першого разу я подумала що це збіг, якась паршива вівця записалася в ряди "слуг", то тепер все більше схиляюсь до того, що це якийсь систематичний злив, який дуже точно б'є по рейтингу президента.

Добиває його доволі квола реакція партії на те, що відбувається. Від моменту ДТП Трухіна до відео з нагрудної камери поліцейського минуло пів року. За цей час фракція як могла вигороджувала колегу і говорила, що нічого такого не сталося.

Та і після самого відео була заява Давида Арахамії, з партії його виключили і все. Трухін продовжує ходити до парламенту. Певно, залишити фракцію його так ніхто і не попросив.



Трухін продовжує ходити по парламенту / Фото "Української правди"

"Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", – заявляв Трухін. Далі був вже Кузьміних, від якого, як сказав Арахамія, такого не очікували. Тепер Трубіцин – депутат Київради, але він частина "слуг народу", які знову обрали тактику "це все ще треба довести".

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Запитання у мене не закінчуються. Тепер вже – виникають до місцевої влади. Зокрема чи знав про цю схему сам Кличко? І що це врешті решт: перерозподіл сфер впливу – місцева влада та Офіс Президента – чи заробіток на чужій території.

Знову запитань більше, ніж відповідей. Однак пам'ятаю, як минулого тижня фракція "слуг" збирала підписи за позачергове засідання з силовиками. Тож чекаємо, може, вони дадуть нам відповіді хоч на половину цих запитань.