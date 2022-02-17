Відповідну інформацію про дату виключення Трухіна з фракції Арахамія розповів у кулуарах Верховної Ради 17 лютого.

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Арахамія розповів, коли "слуги" виключать Трухіна з фракції

За словами Арахамії, депутатська фракція "Слуга народу" планує днями виключити зі свого складу народного депутата Олександра Трухіна.

Це буде в понеділок (21 лютого – 24 канал) реалізовано. Я впевнений просто (що за виключення Трухіна з фракції будуть голоси – 24 канал),

– заявив Арахамія.

Водночас він уточнив, що з бюджетного комітету нардепа поки неможливо виключити, однак "ці проблеми якось вирішуватимуться".

ДТП за участю авто Трухіна: останні новини

Автівка "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня 2021 року спричинила ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей.

1 лютого журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського Сергія Петрика, який прибув першим на виклик після аварії. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

2 лютого Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Згодом глава партії Олена Шуляк заявила, що сподівається на "совість" парламентаря, що він складе мандат за власним бажанням. Однак сам Трухін наголосив, що не збирається цього робити, бо "ще не все виконав".

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