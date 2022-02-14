Про це повідомило ДБР у відповідь на журналістський запит. У Бюро наголосили, що оглянули запис та долучили до матеріалів провадження.

До теми "Я тихенько в ліс піду": що не так із гучним ДТП з Трухіним та звідки взялося скандальне відео

Розмова на записі не є предметом дослідження, – ДБР

Експертизу по вказаному відеозапису не призначено, оскільки зафіксовані у ньому розмови і висловлювання окремих осіб не є предметом дослідження у кримінальному провадженні, яке розслідує Державне бюро розслідувань,

– повідомили у ДБР.

Зазначимо, що раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що відкрили кримінальне провадження за фактом пропозиції хабаря з боку Трухіна. Справу має розслідувати НАБУ.

Раніше у ДБР оприлюднили запис з камер спостереження

Зазначимо, що раніше у Бюро оприлюднили запис з камер спостереження, на якому авто Трухіна до ДТП. На кадрах видно, що за кермом людина – у червоному, коли сам нардеп був у білій сорочці. Проте на останній ділянці трасі – після Борисполя камер вже не було.

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Резонансна ДТП з нардепом Трухіним: останні новини

Аварія сталась ще 23 серпня 2021 року. Тоді автомобіль, у якому був Трухін потрапив у ДТП, в якій постраждали 6 людей.

Сам нардеп запевнив, що не був за кермом.

Скандал спалахнув у лютому, коли журналісти "Української правди" оприлюднили відео з боді-камери поліцейського.

На записі нардеп пропонував правоохоронцю винагороду, казав, що подзвонить Денису Монастирському, а також питав, чи можна "йому тихо піти в ліс".

"Слуги народу" виключили Трухіна з партії.

У монобільшості сподіваються, що Трухін сам здасть свій депутатський мандат.

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