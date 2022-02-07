Слідчі Бюро виявили, що на усіх відео з камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору.

До теми Справа Трухіна: патрульний Петрик прийшов на допит в ДБР

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