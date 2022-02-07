Следователи Бюро обнаружили, что на всех видео с камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета. А на обнародованных с места аварии кадрах видно, что сам Александр Трухин был в белой рубашке.
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Водителя в красном зафиксировала и последняя рабочая камера
Водителя именно в красной одежде зафиксировала и последняя, к тому времени рабочая камера, расположенная в центре Борисполя. Однако на самом участке, где произошло ДТП, камер наблюдения нет – они были демонтированы.
В ГБР был назначен ряд экспертиз
Именно поэтому в ГБР назначили ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент аварии. Пока завершили 4 из них, пятая – в процессе. Уже после ее завершения можно будет говорить точно, кто именно управлял автомобилем.
В Бюро говорят, что исследовали уже множество материалов, дело насчитывает уже 5 томов.
ГБР обнародовало скриншоты с видео / Фото ГБР
Бюро выясняет, почему видео с патрульных камер не передали раньше
В ГБР говорят, что обратились к журналистам "Украинской правды" с просьбой предоставить все материалы расследования и сообщить об их источниках. Сейчас следователи выясняют, почему видео не попало к ним раньше – после запроса к МВД.
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Почему в ГБР вызвали полицейского Сергея ПетрикаВ Бюро рассказали, что полицейский, видео с камеры которого обнародовано журналистами, был вызван на допрос повторно – в качестве свидетеля. Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Намерений выдвигать подозрение правоохранителю не имеют.
Смотрите видео с камер наблюдения на трассе:
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