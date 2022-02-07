Утром 7 февраля страж порядка прибыл в ГБР, сообщает 24 канал. Он прокомментировал свое прибытие в ведомство.

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Петрик прокомментировал свой вызов на допрос

Полицейский заявил, что удивлен тем, что его вызвали на допрос, потому что уже неоднократно давал показания по делу. По словам Петрика, к видео он не имел доступа после того, как сдал его в конце смены руководству.

Патрульный также не рассказал, почему он не составил протокол о предложении взятки от Трухина. Однако заверил, что эту информацию он сообщит следователям ГБР.

Адвокат Петрика отметил, что не знает, вызывали его подзащитного на допрос или для вручения подозрения.

В ГБР говорят, что Петрик является свидетелем по делу

Впоследствии пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии одному из телеканалов рассказала, почему Петрика вызвали в Бюро.

Никаких намерений объявлять полицейскому о подозрении у следователей ГБР нет,

– подчеркнула пресс-служба ГБР.

Чиканова уточнила, что Петрик 7 февраля второй раз прибыл в ведомство как свидетель аварии. Правоохранителя допрашивают, почему он при первом контакте с ГБР не предоставил его представителям информацию, которую сообщил журналистам.

Представитель ведомства также отметила, что досудебное расследование по делу продолжается. Материалы дела насчитывают более 5 томов. Кроме того, с момента аварии правоохранители изучили данные из примерно 1 тысячи видеокамер.

Уже провели четыре экспертизы и почти завершили пятую. После этого, обещают в ГБР, станет известно, кто же был за рулем автомобиля Трухина.

ДТП с Трухиным: главное

Авто "слуги народа" Александра Трухина 23 августа вызвало ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек. Политик отрицал свою вину.

Журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым по вызову после ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, сбежать с места аварии, а также упоминает Дениса Монастырского.

В президентской политсиле жестко отреагировали на публикацию видео. Депутат сразу был исключен из партии.

После этого Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается возможного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

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Правоохранитель удивлен, что его вызвали на допрос, потому что уже неоднократно давал показания по этому делу. По словам полицейского, к видео он не имел доступа после того, как сдал его в конце смены руководству.

Петрик не стал отвечать на вопрос, почему он не составил протокол о предложении взятки от нардепа Трухина и уточнил, что эту информацию он сообщил следователю ГБР.