Вранці 7 лютого правоохоронець прибув у ДБР, повідомляє 24 канал. Він прокоментував своє прибуття до відомства.

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Петрик прокоментував свій виклик на допит

Поліцейський заявив, що здивований тим, що його викликали на допит, бо неодноразово вже давав свідчення у справі. За словами Петрика, до відео він не мав доступу після того, як здав його наприкінці зміни керівництву.

Патрульний також не розповів, чому він не склав протокол про пропозицію хабаря від Трухіна. Однак запевнив, що цю інформацію він повідомить слідчим ДБР.

Адвокат Петрика зазначив, що не знає, чи його підзахисного викликали на допит чи для вручення підозри.

У ДБР кажуть, що Петрик є свідком у справі

Згодом прессекретарка ДБР Ольга Чиканова у коментарі одному із телеканалів розповіла, чому Петрика викликали в Бюро.

Жодних намірів оголошувати поліцейському про підозру слідчі ДБР не мають,

– наголосила речниця ДБР.

Чиканова уточнила, що Петрик 7 лютого вдруге прибув у відомство як свідок аварії. Правоохоронця допитують, чому він при першому контакті з ДБР не надав його представникам ту інформацію, яку повідомив журналістам.

Речниця відомства також зазначила, що досудове розсідлування у справі триває. Матеріали справи налічують більш ніж 5 томів. Крім того, з моменту аварії правоохоронці вивчили дані з приблизно 1 тисячі відеокамер.

Вже провели чотири експертизи та майже завершили п'яту. Після цього, обіцяють у ДБР, стане відомо, хто ж був за кермом автівки Трухіна.

ДТП з Трухіним: головне

Авто "слуги народу" Олександра Трухіна 23 серпня спричинило ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Політик заперечував свою провину.

Журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

У президентській політсилі жорстко відреагували на публікацію відео. Депутата одразу виключили з партії.

Після цього Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

До теми – більше про ДТП з Трухіним: дивіться відео

Уривок з допису PavlovskyNews:

Правоохоронець здивований, що його викликали на допит, бо вже неодноразово давав свідчення у цій справі. За словами поліцейського, до відео він не мав доступу після того, як здав його наприкінці зміни керівництву.

Петрик не став відповідати на запитання, чому він не склав протокол про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна та уточнив, що цю інформацію він повідомить слідчий ДБР.