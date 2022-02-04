У відомстві стверджують, що до патрульних зверталися проханням передати ці записи за 2 дні після ДТП. Втім, там відповіли, що кадри нібито не збереглися.

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Нацполіція та ДБР не отримували кадрів з бодікамер

Як уточнили в Офісі генпрокурора, відповідні запити після аварії спрямували до Управління патрульної поліції у Києві. При чому, це зробили представники одразу двох правоохоронних органів. Національна поліція – 25 серпня, а Державне бюро розслідувань – 3 вересня.

Було отримано письмові відповіді про відсутність таких записів. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалів кримінального провадження,

– підкреслили у відомстві.

Кадри з камер патрульних раніше оприлюднили у ЗМІ

"Українська правда" опублікувала розслідування про ДТП за участі "слуги" Трухіна. Журналістам вдалося отримати кадри з нагрудної камери патрульного, який одним з перших прибув на місце аварії.

Ба більше, вони розшукали й цього поліцейського – Сергія Петрика. Він підтвердив, що нардеп хотів покинути місце ДТП. А коли правоохоронці його не відпустили, то намагався "домовитися".

Зверніть увагу! 4 лютого журналісти передали кадри з бодікамер Національному антикорупційному бюро. Там їх вивчатимуть в рамках відкритого кримінального провадження.

Що ще розповіли у Венедіктової

В Офісі генпрокурора також стверджують, що 30 серпня суддя наклав арешт на автомобіль Audi, який фігурував у ДТП та в якому перебував Трухін. При цьому, в публічному судовому реєстрі немає жодного рішення про арешт авто у Києві та області, які були б схвалені у цей день.

Крім цього, у Венедіктової заявили, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікронашарування й речовини з цього авто, зокрема – з подушок безпеки. На 8 вересня була призначена ДНК-експертиза, яка мала б допомогти з'ясувати, хто перебував за кермом на момент скоєння аварії.

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