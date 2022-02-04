Журналіст видання оприлюднив у мережі нову інформацію про відео з нагрудної камери правоохоронця. Вона зафіксувала багато деталей про поведінку Трухіна у день аварії.

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Відео з Трухіним у НАБУ

На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, передали наявні у редакції відеоматеріали,

– написав Ткач.

Відеоматеріали видання передало правоохоронцям 4 лютого.

ДТП з Трухіним: головне

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін 23 серпня став винуватцем ДТП під Києвом, унаслідок якого постраждали 6 людей. Політик заперечував свою провину.

Журналісти "УП" оприлюднили запис з бодікамери поліцейського, який прибув першим на виклик після ДТП. На кадрах видно, як нардеп намагається домовитися з правоохоронцем, втекти з місця аварії, а також згадує про Дениса Монастирського.

У "Слузі народу" жорстко відреагували на публікацію відео. Депутата одразу виключили з партії.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу щодо Трухіна. Вона стосується ймовірної пропозиції хабаря правоохоронцям. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

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Текст допису Михайла Ткача:

На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали.