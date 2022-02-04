Журналист издания обнародовал в сети новую информацию о видео с нагрудной камеры правоохранителя. Она зафиксировала множество деталей о поведении Трухина в день аварии.

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Видео с Трухиным в НАБУ

По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения предоставления неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, передали имеющиеся в редакции видеоматериалы,

– написал Ткач.

Видеоматериалы издание передало правоохранителям 4 февраля.

ДТП с Трухиным: главное

Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа стал виновником ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек. Политик отрицал свою вину.

Журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым по вызову на место ДТП. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем, скрыться с места аварии, а также упоминает Дениса Монастырского.

В "Слуге народа" жестко отреагировали на публикацию видео. Депутата сразу исключили из партии.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Оно касается вероятного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

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Текст сообщения Михаила Ткача:

По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся в редакции видеоматериалы.