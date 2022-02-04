В ведомстве утверждают, что к патрульным обращались с просьбой передать эти записи через 2 дня после ДТП. Впрочем, там ответили, что кадры якобы не сохранились.

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Нацполиция и ДБР не получали кадров по бодикамера

Как уточнили в Офисе генпрокурора, соответствующие запросы после аварии направили в Управление патрульной полиции в Киеве. Причем это сделали представители сразу двух правоохранительных органов. Национальная полиция – 25 августа, а Государственное бюро расследований – 3 сентября.

Были получены письменные ответы об отсутствии таких записей. Поэтому запись с бодикамеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства,

– подчеркнули в ведомстве.

Кадры с камер патрульных ранее обнародовали в СМИ

"Украинская правда" опубликовала расследование о ДТП с участием "слуги" Трухина. Журналистам удалось получить кадры с нагрудной камеры патрульного, который одним из первых прибыл на место аварии.

Более того, они разыскали и этого полицейского – Сергея Петрика. Он подтвердил, что нардеп хотел покинуть место ДТП. А когда правоохранители его не отпустили, то пытался "договориться".

Обратите внимание! 4 февраля журналисты передали кадры с бодикамер Национальному антикоррупционному бюро. Там их будут изучать в рамках открытого уголовного производства.

Что еще рассказали у Венедиктовой

В Офисе генпрокурора также утверждают, что 30 августа судья наложил арест на автомобиль Audi, который фигурировал в ДТП и в котором находился Трухин. При этом в публичном судебном реестре нет ни одного решения об аресте авто в Киеве и области, которые были бы одобрены в этот день.

Кроме того, у Венедиктовой заявили, что орган досудебного расследования изъял смывы, микронаслоения и вещества с этого авто, в частности – с подушек безопасности. На 8 сентября была назначена ДНК-экспертиза, которая должна была бы помочь выяснить, кто находился за рулем в момент совершения аварии.

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