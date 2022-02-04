Соответствующее заявление в Офисе Президента сделали в ответ на запрос журналистов. Там также пояснили, что об указанном производстве главе государства никто не докладывал. Ведь ему не сообщают о дорожно-транспортных происшествиях, в которых обошлось без погибших.

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Владимир Зеленский и Андрей Ермак не ознакамливались с записью (с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием Трухина – 24 канал),

– отметили в ОП.

Кроме этого, в Офисе Президента заверили, что президент и глава ОП не общались с народным депутатом относительно аварии. И тот не приходил в приемную главы государства после 23 августа.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает позицию партии "Слуга народа" об изгнании Трухина из своих рядов. Политсила 2 февраля объявила о своем решении.

ДТП с участием Трухина: что известно

Народный депутат Трухин попал в дорожно-транспортное происшествие 23 августа 2021 года.

Журналисты 1 февраля обнародовали расследование аварии с участием парламентария. В частности впервые показали видео с нагрудной камеры полицейского, который находился на месте.

В то же время представителям СМИ удалось пообщаться с правоохранителем, который прибыл туда одним из первых. По его словам, Трухин пытался покинуть место инцидента.

Нардепа не отпускали, поэтому он попытался договориться и, вероятно, предлагал 150 тысяч.

Расследование журналистов "Украинской правды" об аварии с Трухиным: смотрите видео